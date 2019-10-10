В России

56 минут назад

В Крыму планировался теракт

157
#теракт #Крым #ФСБ
В Крыму планировался теракт

ФСБ задержала мужчину, готовящегося взорвать административное здание.

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики, пишет РИА Новости. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма. Задержание прошло в городе Саки, мужчина является приверженцем нацистской идеологии.

- Российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму, - сообщили в ЦОС. - В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Имя и фамилия задержанного не уточняются. В его отношении СУ УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело. Он предстанет перед судом по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».
157
#теракт #Крым #ФСБ

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Креативный депутат взялся за общественные туалеты
#туалет
Креативный депутат взялся за общественные туалеты

39 минут назад

В России
Двух стюардов нашли мертвыми в Химках
Двух стюардов нашли мертвыми в Химках

46 минут назад

В России
Путин перетасовал ближайшее окружение
#кадры #Путин
Путин перетасовал ближайшее окружение

сегодня, 14:04

В России
В центре Блохина нашли серьезные нарушения
#онкология #врачи #медицина
В центре Блохина нашли серьезные нарушения

сегодня, 13:57

В России
Россиянам прогнозируют увеличение пенсий
#пенсия
Россиянам прогнозируют увеличение пенсий

сегодня, 13:51

В России
Ан-12 экстренно сел в аэропорту
#жесткая посадка #аэропорт
Ан-12 экстренно сел в аэропорту

сегодня, 13:39

В России