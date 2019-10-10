В России
56 минут назад
В Крыму планировался теракт
ФСБ задержала мужчину, готовящегося взорвать административное здание.
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики, пишет РИА Новости. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма. Задержание прошло в городе Саки, мужчина является приверженцем нацистской идеологии.
- Российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму, - сообщили в ЦОС. - В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.
Имя и фамилия задержанного не уточняются. В его отношении СУ УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело. Он предстанет перед судом по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».
- Российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму, - сообщили в ЦОС. - В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.
Имя и фамилия задержанного не уточняются. В его отношении СУ УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело. Он предстанет перед судом по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».