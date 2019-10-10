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сегодня, 14:04

Путин перетасовал ближайшее окружение

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#кадры #Путин
Путин перетасовал ближайшее окружение

Назначены новые начальники трех кремлевских управлений.

Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Так, Антон Федоров стал начальником Управления информационного и документационного обеспечения. Антон Федоров с сентября 2013 года руководил Управлением по вопросам государственной службы и кадров. Максим Травников назначен руководителем Управления по вопросам госслужбы и кадров, а Татьяна Локаткина возглавила Управление по обеспечению конституционных прав граждан. До этого этим управлением руководил Травников, уточняет «Лента».
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#кадры #Путин

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