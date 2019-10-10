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В центре Блохина нашли серьезные нарушения
Детские врачи-онкологи из-за конфликта с администрацией уволились из учреждения.
Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина. В лечебном учреждении до середины 2019 года использовали неэффективные протоколы лечения, отметили в беседе с ТАСС в комиссии министерства.
Комиссия Минздрава была создана после того, как восемь сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Основным тезисом, изложенным в обращении, было недоверие к новому руководителю института Светлане Варфоломеевой. Комиссия выявила, что детей в НИИ до середины 2019 года лечили по инновационным протоколам, в отношении которых при этом доказана неэффективность.
По словам Байбариной, комиссия не нашла оснований для увольнения действующего директора онкоцентра Светланы Варфоломеевой. Она также сообщила, что было опрошено 52 сотрудника медучреждения, из которых пять человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой, однако не представили никаких доказательств.
Комиссия Минздрава изучила также уровень зарплат в онкоцентре, уточняет РБК.
- Нам удалось выяснить, что заработная плата сотрудникам детского центра растет. В 2018 году врачи получали 134 тыс. руб. в среднем, в 2019 году — 179 тыс. Да, снижение летом было. В июле фонд заработной платы сократился из-за отпусков. Было выявлено, что заместитель [главы онкоцентра Ивана] Стилиди допустил ошибки в планировании хозяйственной деятельности. Он уже уволен, а ошибки будут исправлены, — сообщила Байбарина. Она добавила, что медицинские сестры в 2018 году за первое полугодие получали 76,3 тыс. руб. в месяц, в 2019 году — 86 тыс. руб.
Комиссия Минздрава была создана после того, как восемь сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Основным тезисом, изложенным в обращении, было недоверие к новому руководителю института Светлане Варфоломеевой. Комиссия выявила, что детей в НИИ до середины 2019 года лечили по инновационным протоколам, в отношении которых при этом доказана неэффективность.
По словам Байбариной, комиссия не нашла оснований для увольнения действующего директора онкоцентра Светланы Варфоломеевой. Она также сообщила, что было опрошено 52 сотрудника медучреждения, из которых пять человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой, однако не представили никаких доказательств.
Комиссия Минздрава изучила также уровень зарплат в онкоцентре, уточняет РБК.
- Нам удалось выяснить, что заработная плата сотрудникам детского центра растет. В 2018 году врачи получали 134 тыс. руб. в среднем, в 2019 году — 179 тыс. Да, снижение летом было. В июле фонд заработной платы сократился из-за отпусков. Было выявлено, что заместитель [главы онкоцентра Ивана] Стилиди допустил ошибки в планировании хозяйственной деятельности. Он уже уволен, а ошибки будут исправлены, — сообщила Байбарина. Она добавила, что медицинские сестры в 2018 году за первое полугодие получали 76,3 тыс. руб. в месяц, в 2019 году — 86 тыс. руб.