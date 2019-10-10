В России

сегодня, 13:51

Россиянам прогнозируют увеличение пенсий

199
#пенсия
Россиянам прогнозируют увеличение пенсий

Перемены коснутся страховой части.

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году. Сейчас эта сумма составляет 15,4 тыс. рублей. Об этом сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, пишет ТАСС.

По его словам, в результате размер пенсии станет примерно на 5% выше прожиточного минимума пенсионера. Дроздов добавил, что, по закону, в 2021 году индексация заложена на уровне 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. По его словам, в текущем году инфляция ожидается на уровне 3,8%, в следующем — 3%, а в 2021 и 2022 годах — по 4%. По его словам, в 2020 году индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 млрд руб. и затронет более 15 млн человек.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года на 7% проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению, среди которых большинство социальных.
199
#пенсия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Креативный депутат взялся за общественные туалеты
#туалет
Креативный депутат взялся за общественные туалеты

38 минут назад

В России
Двух стюардов нашли мертвыми в Химках
Двух стюардов нашли мертвыми в Химках

45 минут назад

В России
В Крыму планировался теракт
#теракт #Крым #ФСБ
В Крыму планировался теракт

55 минут назад

В России
Путин перетасовал ближайшее окружение
#кадры #Путин
Путин перетасовал ближайшее окружение

сегодня, 14:04

В России
В центре Блохина нашли серьезные нарушения
#онкология #врачи #медицина
В центре Блохина нашли серьезные нарушения

сегодня, 13:57

В России
Ан-12 экстренно сел в аэропорту
#жесткая посадка #аэропорт
Ан-12 экстренно сел в аэропорту

сегодня, 13:39

В России