В России
сегодня, 13:51
Россиянам прогнозируют увеличение пенсий
199
Перемены коснутся страховой части.
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году. Сейчас эта сумма составляет 15,4 тыс. рублей. Об этом сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, пишет ТАСС.
По его словам, в результате размер пенсии станет примерно на 5% выше прожиточного минимума пенсионера. Дроздов добавил, что, по закону, в 2021 году индексация заложена на уровне 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. По его словам, в текущем году инфляция ожидается на уровне 3,8%, в следующем — 3%, а в 2021 и 2022 годах — по 4%. По его словам, в 2020 году индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 млрд руб. и затронет более 15 млн человек.
Кроме того, с 1 апреля 2020 года на 7% проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению, среди которых большинство социальных.
По его словам, в результате размер пенсии станет примерно на 5% выше прожиточного минимума пенсионера. Дроздов добавил, что, по закону, в 2021 году индексация заложена на уровне 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. По его словам, в текущем году инфляция ожидается на уровне 3,8%, в следующем — 3%, а в 2021 и 2022 годах — по 4%. По его словам, в 2020 году индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 млрд руб. и затронет более 15 млн человек.
Кроме того, с 1 апреля 2020 года на 7% проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению, среди которых большинство социальных.
199