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Ан-12 экстренно сел в аэропорту
Военный борт приземлился в Екатеринбурге.
Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли региона в четверг. "Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово из-за повреждения шасси", сказал собеседник агентства. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. По разным данным, в самолете были от 10 до 20 человек.
- В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции, — сказали в пресс-службе. По словам представителя пресс-службы, персонал аэропорта делает все возможное для возобновления его работы.
Самолеты, летевшие из разных городов и стран в Екатеринбург, вынуждены садиться в аэропортах соседних городов из-за аварийной посадки военного самолета. Два самолета приземлились в аэропорту Баландино Челябинска. Также два самолета, следовавшие из Москвы и Туниса в Екатеринбург, совершили посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Еще два рейса из Ташкента и Томска, летевшие в Кольцово, приземлились в тюменском аэропорту Рощино.
- В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции, — сказали в пресс-службе. По словам представителя пресс-службы, персонал аэропорта делает все возможное для возобновления его работы.
Самолеты, летевшие из разных городов и стран в Екатеринбург, вынуждены садиться в аэропортах соседних городов из-за аварийной посадки военного самолета. Два самолета приземлились в аэропорту Баландино Челябинска. Также два самолета, следовавшие из Москвы и Туниса в Екатеринбург, совершили посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Еще два рейса из Ташкента и Томска, летевшие в Кольцово, приземлились в тюменском аэропорту Рощино.