Общество

сегодня, 13:31

Прокуратура через суд заставила владельцев базы отдыха снести забор с берега водохранилища

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#водный кодекс
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Прокуратура через суд заставила владельцев базы отдыха снести забор с берега водохранилища

Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в Грязинский городской суд с требованием обязать ООО «База отдыха «Кооператор» снести ограждение, препятствующее свободному доступу к Матырскому водохранилищу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, незаконный забор был выявлен во время административного расследования, проведенного Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Решением Грязинского городского суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. ООО «База отдыха «Кооператор» демонтирует ограждение, препятствующее свободному доступу граждан к Матырскому водохранилищу и его береговой полосе.
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#водный кодекс
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Комментарии (4)

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директор Кооператора

41 минуту назад
К весне поставим на место.
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АЛЕКС 1

46 минут назад
Там этими заборами всё водохранилище перегорожено. Кстати, отличный будет материал на местном телевидении - пройтись от Ярлуково в сторону Пионенер лагерей и Ссёлок, там забор на заборе! И по берегу " моря" не пройтись нормально ! И куда только власть смотрит ???
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Фокс

52 минуты назад
А сколько ещё других контор и частников с заборами, а по берегам других водоёмов? Что? Для этого прокуратуре ещё дополнительные команды сверху нужны? Может 65ст.ВК РФ отменили в части водоохранной зоны?
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ОГО ! НЕУЖЕЛИ ?!!!!

сегодня, 13:44
И все таки ВСЕВЫШНИЙ услышал мой крик души и не одного меня наверное !!! Я в восторге от того ,что на этой недели исполнились две мои мечты
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