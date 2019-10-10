сегодня, 13:31
Прокуратура через суд заставила владельцев базы отдыха снести забор с берега водохранилища
Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в Грязинский городской суд с требованием обязать ООО «База отдыха «Кооператор» снести ограждение, препятствующее свободному доступу к Матырскому водохранилищу.
Решением Грязинского городского суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. ООО «База отдыха «Кооператор» демонтирует ограждение, препятствующее свободному доступу граждан к Матырскому водохранилищу и его береговой полосе.
директор Кооператора
АЛЕКС 1
Фокс
ОГО ! НЕУЖЕЛИ ?!!!!