Ретро FM открывает новый сезон вечеринок

C 11 октября стартует новый сезон вечеринок Ретро FM - первая дискотека ждет гостей в КРК «Мегаполис».

Известная дискотека в городе открывает очередной сезон вечеринок. Ретро FM приглашает всех на встречу с любимыми ведущими, музыкой и танцами. В этот вечер к оригинальным конкурсам добавятся яркие танцоры в ретро-костюмах, команда диско-аниматоров на танцполе и масса приятных сюрпризов для всех гостей!



Конечно, не обойдется без подарка: специальным гостем открытия сезона вечеринок Ретро FM станет популярная группа «Strawberry Fields». Яркий стиль и мастерство музыкантов по достоинству оценили в Липецке и во многих городах России и СНГ. Выступление кавер-бэнда станет «вишенкой» на торте для любителей зажигательных танцев под лучшие хиты восьмидесятых, девяностых и нулевых!



Ведущие приготовили призы для самых активных участников праздничных конкурсов. Среди них - электрокамин от магазина «Электрощит»!

Такое невозможно пропустить! Ждем всех!



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