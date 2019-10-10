В России

51 минуту назад

Арест для родителей курящих детей могут ввести в России

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#курение
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили «Известия», в правительстве обсуждают административное наказание — то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.  

Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября.   

Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию. Как следует из протокола, Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, однако в министерстве «Известиям» заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала.  

Новую редакцию КоАП чиновники готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, летом была опубликована концепция документа. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года. 

Идея не нашла поддержки у экспертов. Для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее «правильный» досуг.  

По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в России курят около 10% старшеклассников — например, в Великобритании этот показатель в пять раз ниже. 
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#курение

Комментарии (1)

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Валерий

8 минут назад
И самих родителей Курящих тоже штрафовать надо. А транспортный налог отменить и компенсировать штрафами за курение родителей. И детей тоже.
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