В России

52 минуты назад

Минздрав предложил решить кадровый дефицит с помощью мигрантов

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#здравоохранение

Кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. Это следует из данных Минтруда и Минздрава.  

Для решения проблемы дефицита кадров ведомства готовы привлечь медиков из-за рубежа, которым планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке, сообщают «Известия».   

Ранее Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения гражданства.   

«Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию», — пояснили в Минздраве.   

В Минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться в оперативном порядке.   

По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала.   

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди заявил «Известиям», что сегодня в России не хватает около 4 тыс. онкологов. 

 

Замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 
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#здравоохранение

Комментарии (1)

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Валерий

4 минуты назад
Да, Чурки диагнозов наставят. Да они и Русские врачи сейчас не лучше Чурок. Дебилы. Только угроблять людей. Сажать надо.
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