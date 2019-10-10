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36 минут назад

Липецкое небо украсят Ориониды

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#звездопад
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Липецкое небо украсят Ориониды

Пик звездопада намечен на 21 октября.

До 20 метеоров в час будут пролетать в липецком небе ночью 21 октября, сообщает московский планетарий. Наблюдение звездопада возможно только при безоблачной погоде, предупреждают астрономы. К моменту максимума Орионид Луна примет фазу последней четверти и будет располагаться недалеко от радианта, что незначительно помешает наблюдениям.

Метеоры Ориониды быстрые - они летят со скоростью 148000 миль в час (66 км / с) в атмосфере Земли. Быстрые метеоры могут оставлять светящиеся "шлейфы" (горение частиц мусора от метеора), которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут.

Ориониды были впервые замечены в XIX веке. В конце XIX и в первой половине XX века Ориониды стали предметом интенсивных наблюдений. Первые оценки активности Орионид были получены в 1892 году. Было замечено, что активность потока не постоянна и испытывает колебания от 7 до 35 метеоров в час, в среднем оставаясь равной 15. Метеорный поток Орионид связан с кометой Галлея.


Фото: http://pospeliha.ru/

440
#звездопад
1

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