В России

15 минут назад

Россиянам дешевле, чем украинцам

48
#цены #магазины
Россиянам дешевле, чем украинцам

В Сети сравнили цены на продукты в «Ашане».

Видеоблогеры разместили ролик на YouTube, в котором сравнили цены на основные продукты питания в российском Саратове и в столице Украины. Ролик снимался на протяжении недели в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве, уточняет «Пятый канал». Цены на большинство продуктов питания в России заметно ниже, чем на Украине. К такому выводу пришли создатели размещенного на YouTube видео.


Так, цены на картофель на Украине начинаются от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в России — 12 рублей. Цены на рис в Саратове стартуют от 59 рублей за килограмм, а в Киеве — от 20,95 гривны (55,14 рубля), пишут РИА Новости. Макароны в саратовском "Ашане" стоят от 50 рублей, в киевском — 42,53 гривны (111 рублей). Литр молока в Саратове можно купить за 41,9 рубля, в Киеве —за 18,16 гривны (47,8 рубля).
48
#цены #магазины

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