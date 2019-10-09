В России
22 минуты назад
Фонд Навального признан иностранным агентом
Борцов с коррупцией поставили на особый контроль.
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов, пишет «Коммерсант».
- Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью,— говорится в сообщении ведомства.
Согласно закону, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, и ежегодно проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.
Директор ФБК Иван Жданов заявил РБК, что организация финансируется исключительно гражданами России и денег из-за рубежа никогда не получала.
- Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, — просто очередная попытка задушить ФБК, — написал Жданов на своей странице в сети Twitter.
В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей, напоминает РИА Новости. Виновным грозит до семи лет лишения свободы. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".
- Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью,— говорится в сообщении ведомства.
Согласно закону, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, и ежегодно проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.
Директор ФБК Иван Жданов заявил РБК, что организация финансируется исключительно гражданами России и денег из-за рубежа никогда не получала.
- Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, — просто очередная попытка задушить ФБК, — написал Жданов на своей странице в сети Twitter.
В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей, напоминает РИА Новости. Виновным грозит до семи лет лишения свободы. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".