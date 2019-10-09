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Из частного дома украли сумку с шуруповертом и 100 000 рублей

3 801
#кража
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Из частного дома украли сумку с шуруповертом и 100 000 рублей
Вчера в полицию с заявлением о краже обратился 35-летний житель села Тербуны. По словам мужчины, в период с 7 по 8 октября из его дома путем свободного доступа украли мужскую сумку, в которой находились 100 500 рублей и шуруповерт.  

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина.

По данным GOROD48, и пострадавший и подозреваемый - граждане одной из среднеазиатских стран.


3 801
#кража
1

Комментарии (3)

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Макс

12 минут назад
+100500
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men

26 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam
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Серхан

43 минуты назад
Украли шуроповёрт и сто пятьсот рублей кража века ))))
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