Из частного дома украли сумку с шуруповертом и 100 000 рублей

Вчера в полицию с заявлением о краже обратился 35-летний житель села Тербуны. По словам мужчины, в период с 7 по 8 октября из его дома путем свободного доступа украли мужскую сумку, в которой находились 100 500 рублей и шуруповерт.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина.



По данным GOROD48, и пострадавший и подозреваемый - граждане одной из среднеазиатских стран.





