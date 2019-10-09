Происшествия
сегодня, 08:30
Елецкое шоссе превратилось в трассу обочечников
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Автомобилисты массово нарушают правила.
Липецкие водители не перестают удивлять своим наплевательством на правила дорожного движения. В августе меккой обочечников оказалась усманская трасса на въезде в поселок Тракторостроителей, а в сентябре нарушители показали себя на Елецком шоссе.
Массовое нарушение правил движения попало на запись видеорегистратора вчера утром. Камера всего за 15 секунд записи зафиксировала двух нарушителей.
Напомним, езда по обочине наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до одного года.
Массовое нарушение правил движения попало на запись видеорегистратора вчера утром. Камера всего за 15 секунд записи зафиксировала двух нарушителей.
Напомним, езда по обочине наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до одного года.
10 1410
Факт
2
Липчанин
к
Скучающая публика
заткни
Алкан с тракторного
МЕСТНЫЙ
Прошу пардону,