Происшествия

сегодня, 08:30

Елецкое шоссе превратилось в трассу обочечников

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#нарушение ПДД #обочечники

Автомобилисты массово нарушают правила.

Липецкие водители не перестают удивлять своим наплевательством на правила дорожного движения. В августе меккой обочечников оказалась усманская трасса на въезде в поселок Тракторостроителей, а в сентябре нарушители показали себя на Елецком шоссе.


 Массовое нарушение правил движения попало на запись видеорегистратора вчера утром. Камера всего за 15 секунд записи зафиксировала двух нарушителей.

Напомним, езда по обочине наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до одного года.
10 1410
#нарушение ПДД #обочечники

Комментарии (9)

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Факт

15 минут назад
Все обочечники черти дырявые
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2

29 минут назад
А че регик еле плетется?
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Липчанин

30 минут назад
Осторожнее на дорогах!Стукачи с регистраторами не дремлют.
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к

53 минуты назад
откуда вы такие штрафы берете,???? штраф 5 тыщ за встречную обочину, а тут 1500 и минус 50%
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Скучающая публика

сегодня, 08:59
С подключением,тормоза! На этоЙ трассе это давно практикуется. Спасибо,что нервы перестали трепать,сделав 3 полосы на въезд по кольцу от Елецкого мкр-НА. Да и сплошная там не для всех!
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заткни

сегодня, 08:52
Алкан с тракторного, лучше павликом, чем как пОмидором!
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Алкан с тракторного

сегодня, 08:46
Павлики Морозовы недобитые.
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МЕСТНЫЙ

сегодня, 08:38
ЕЗЖУ ПО ЭТОЙ ДОРОГЕ ЕЖЕДНЕВНО. НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ НИ ОДНОГО СОТРУДНИКА ГИБДД. ВИДИМО ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ?
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Прошу пардону,

сегодня, 08:36
но на кол таких уродов!!!
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