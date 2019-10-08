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«ВАЗ» отзывает почти 4000 Lada Granta

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«ВАЗ» отзывает почти 4000 Lada Granta

У автомобилей проверят тормоза

"АвтоВАЗ" отзывает в РФ 3 994 автомобиля Lada Granta, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт). Завод отзывает автомобили, которые были проданы в этом году - с августа по настоящее время. С владельцами машин, у которых может быть дефект, свяжутся указанным при покупке способом - это может быть телефонный звонок или электронная почта.

Производитель бесплатно заменит обратный клапан усилителя тормоза, сообщает Российская Газета.

В этом году Granta попадает под отзыв уже в третий раз. В августе завод проверял 11 157 автомобилей на дефект боковых указателей поворота. А в сентябре проходила информация об отзыве 6917 автомобилей также из-за возможных проблем с тормозной системой. Завод в этом году отзывал и некоторые автомобили семейств Xray и Lagrus.
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