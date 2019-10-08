Общество

6 минут назад

Грязинские байкеры обратились к Игорю Артамонову

34
#открытое письмо #памятник #байкеры
Грязинские байкеры обратились к Игорю Артамонову

Вопрос с установкой памятника военным мотоциклистам никак не решат.

Руководитель байкерского объединения «МотоРусь» Алексей Зайцев от имени своих единомышленников обратился к губернатору Липецкой области. Мотоциклисты из Грязинского района просят Игоря Артамонова закрыть вопрос с установкой памятника.

- В 2015 году возникла идея создания на территории Липецкой области памятника воинам-мотоциклистам, приуроченного к 70-летию Победы. Этому даже посвящена статья Википедии, в которой уже 4 года говорится, что с января 2015 года в Липецкой области планируется создание памятника солдатам-мотоциклистам. Горько и обидно, что из-за действий/бездействий чиновников, казалось бы, замечательный план по увековечиванию имен героев в честь 70-летия Победы, превратился в фейковую новость. Как бы мы ни старались своими силами, но есть вещи, которые зависят именно от власти, - пишет Алексей Зайцев.

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Лидер байкерского движения просит Игоря Артамонова оказать посильную помощь и превратить слова администрации прежнего губернатора в дела администрации настоящего губернатора Липецкой области. Алексей Зайцев жалуется на то, что чиновники никак не могут определить место для установки памятника и «не исключено, что место под памятник ещё лет 100 искать будут».

Напомним, что в 2015 году движение «МотоРусь» обратилось в администрацию Грязинского района с предложением увековечить память войнов-мотоциклистов, и чиновники дали добро на установку памятника в пределах района. На этом дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
34
#открытое письмо #памятник #байкеры

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