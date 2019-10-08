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Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

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Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

Уборные на вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Туалет на территориях российских вокзалов станут бесплатными с 1 января 2020 года. Об этом сообщает агентство «Москва»со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.

Отмечается, что нововведение коснется тех вокзалов, с которых отправляются поезда дальнего следования. Кроме того, туалеты сделают бесплатными на всех вокзалах Москвы.
Поводом для перевода услуг на безвозмездную основу послужили регулярные жалобы граждан на высокую стоимость туалетов. Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей, на 87 вокзалах данная услуга оказалась убыточной.

Для того чтобы повысить уровень удовлетворенности посетителей, дирекция вокзалов приняла решение сделать туалеты бесплатными. В настоящее время бесплатно они работают уже на 80 железнодорожных вокзалах
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