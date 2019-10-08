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Выписан первый штраф из-за курения на балконе

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Выписан первый штраф из-за курения на балконе

Курение на балконе привело к пожару

Жителю города Изобильный Ставропольского края выписали штраф из-за курения на балконе, которое привело к пожару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления МЧС Олега Дегтярева.

"Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району рассмотрено административное дело по факту пожара. По результатам рассмотрения административного протокола виновному лицу вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В России с октября 2019 года действует закон, который внес изменения в правила противопожарного режима. Документ запрещает использовать открытый огонь на балконах. Изначально считалось, что под запрет в том числе попало курение на балконах. Впоследствии в МЧС заявили, что курение не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.
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