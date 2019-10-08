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В России могут запретить крафтовое пиво

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В России могут запретить крафтовое пиво

Новые правила ЕЭС могут лишить россиян крафтового пива

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Документ, положения которого будут обязательны к применению в России, вступит в силу с 2021 года. Он указывает, что пивом может считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется. Учитывая, что крафт не выделен в отдельную категорию ни в каких документах, часть напитка подпадет под категорию контрафакта.

Крафтовое пиво — это ремесленное пиво, которое производится частными компаниями (пивоварнями) по своим рецептам.
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