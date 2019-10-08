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10 минут назад

В Ленобласти восьмиклассник изнасиловал шестилетнюю девочку

24
В Ленобласти восьмиклассник изнасиловал шестилетнюю девочку

Подросток задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырнадцатилетнего подростка, подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Об акте насилия полицейским Тихвина рассказала мама пострадавшей девочки.

В ходе разбирательств следствием было установлено, что школьник 14 лет познакомился с девочкой на улице и обманным путем, обещая ей угощения заманил в подлестничное помещение одного из соседних зданий, где изнасиловал ее.

Подозреваемого подростка задержали и уже допросили. Однако пока арестовывать его не стали, хотя в региональном СК намерены просить судью об избрании ареста в качестве меры пресечения свободы, сообщает МК

По информации, имеющейся в распоряжении следствия, подросток является учеником спецшколы открытого типа г. Санкт-Петербург, ранее совершал преступления и правонарушения, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
24

Комментарии (1)

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48

23 секунды назад
Почему девочка была без присмотра???
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