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17 минут назад
У москвича похитили сумку с 7 млн рублей
Злоумышленник встретился с потерпевшим под предлогом продажи авто
Семь миллионов рублей украли у неработающего мужчины в центре Москвы. Деньги мужчина планировал потратить на покупку автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
"В полицию поступило заявление от неработающего о том, что на первом этаже двухэтажного офисного здания по адресу: улица Шаболовка, дом 34, строение 7, под предлогом продажи автомобиля он встретился с неизвестным, который открыто похитил у него сумку, где находились денежные средства в сумме 7 млн рублей, а затем скрылся", - сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный особо крупном размере").
"В полицию поступило заявление от неработающего о том, что на первом этаже двухэтажного офисного здания по адресу: улица Шаболовка, дом 34, строение 7, под предлогом продажи автомобиля он встретился с неизвестным, который открыто похитил у него сумку, где находились денежные средства в сумме 7 млн рублей, а затем скрылся", - сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный особо крупном размере").