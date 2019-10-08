Общество

14 минут назад

«Управляшка» выставляла жильцам завышенные счета

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#ЖКХ #ОДН #ГЖИ
«Управляшка» выставляла жильцам завышенные счета

А потом отказалась делать перерасчет.

Управляющая компания «Спутник» пыталась опротестовать в Арбитражном суде Липецкой области предписание региональной Государственной жилищной инспекции. В «Спутнике» не согласились с выводами проверки ГЖИ и отказались возвращать жильцам излишне уплаченные деньги.

В конце февраля 2019 года жилец дома №15 по улице Неделина обратился в ГЖИ с заявлением на УК «Спутник». Липчанин указал, что «управляшка» выставила им завышенные счета по ОДН на электроэнергию. Специалисты жилищной инспекции в марте проверили работу «Спутника». Они выяснили, что в апреле, июне, сентября, ноябре и декабре 2018 года жильцы переплачивали за ОДН. Им начисляли платежи по нормативу, в то время как рабочий счетчик ОДН по электроэнергии показывал куда меньшее фактическое потребление ресурса. Инспекторы выписали УК предписание с требованием провести перерасчет и вставить жильцам счета по данным прибора учета, а не по нормативу. Администрация «Спутника» отказалась делать перерасчет и потребовала признать предписание незаконным.

Суд оценил доводы сторон и пришел к выводу о законности предписания ГЖИ. УК «Спутник» придется вернуть жильцам деньги.
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#ЖКХ #ОДН #ГЖИ

Комментарии (4)

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Ольга

48 секунд назад
Интересно знать а когда Квадро будет выплачивать не законно начисленные ДЕНГИ. Тоже есть предписание и так же доказано в виде актов???
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гость

1 минуту назад
ДОНОСЫ , СТУКАЧИ !
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дерзкий

1 минуту назад
Б л я как з а е б а л о без законие когда же вы на жретесь!
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МИРОТВОРЕЦ

6 минут назад
вот тебе и СПУТНИК ...... отказался спутник возвращать нам денешки )) типа у вас их и так до )( у я а у нас мало ... пусть у нас ваши денешки будут ..... а ГЖИ СПУТНИКУ нееееет отдайте людям денешки , вы не честно у них забрали денешки !!!!!!!!!!!! ООО"РОССИЯ" п и з д е ц
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