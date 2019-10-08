«Управляшка» выставляла жильцам завышенные счета

А потом отказалась делать перерасчет.

Управляющая компания «Спутник» пыталась опротестовать в Арбитражном суде Липецкой области предписание региональной Государственной жилищной инспекции. В «Спутнике» не согласились с выводами проверки ГЖИ и отказались возвращать жильцам излишне уплаченные деньги.



В конце февраля 2019 года жилец дома №15 по улице Неделина обратился в ГЖИ с заявлением на УК «Спутник». Липчанин указал, что «управляшка» выставила им завышенные счета по ОДН на электроэнергию. Специалисты жилищной инспекции в марте проверили работу «Спутника». Они выяснили, что в апреле, июне, сентября, ноябре и декабре 2018 года жильцы переплачивали за ОДН. Им начисляли платежи по нормативу, в то время как рабочий счетчик ОДН по электроэнергии показывал куда меньшее фактическое потребление ресурса. Инспекторы выписали УК предписание с требованием провести перерасчет и вставить жильцам счета по данным прибора учета, а не по нормативу. Администрация «Спутника» отказалась делать перерасчет и потребовала признать предписание незаконным.



Суд оценил доводы сторон и пришел к выводу о законности предписания ГЖИ. УК «Спутник» придется вернуть жильцам деньги.