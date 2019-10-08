Происшествия

52 минуты назад

Липчанин распространял наркотики в Ростовской области

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#закладки #наркотики
Липчанин распространял наркотики в Ростовской области

Наркодилера взяли с поличным.

31-летнего жителя Липецкой области задержали в Мясниковском районе Ростовской области с партией наркотиков. Как сообщает УМВД по Ростовской области, липчанин работал в их регионе наркокурьером — закладчиком.

- При личном досмотре у него было изъято около 300 граммов порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это – мефедрон. Злоумышленник получил крупную партию наркотиков, расфасовал и сбывал, оборудуя тайники-закладки на территории Ростовской области, - сообщают полицейские.

Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у липчанина телефон и компьютерную технику. В ходе осмотра места происшествия изъято свыше 50 полимерных свертков, помещенных в тайники-закладки. Экспертиза показала, что изъятое также является мефедроном. Следствие считает, что липчанин прибыл в Ростовскую область специально для распространения наркотиков.
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#закладки #наркотики

Комментарии (1)

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Имею мнение

4 минуты назад
Ну хоть не в пипецке и то хорошо!
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