Происшествия
сегодня, 09:30
Водитель престижной иномарки наплевал за запрет светофора
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Автомобилист проехал на красный сигнал.
Очередное нарушение правил движения зафиксировано на липецких дорогах. На этот раз на запись видеорегистратора попала ситуация на проспекте Победы, в районе пересечения с улицей Буденного.
Вечером 6 октября водитель черной «Ниссан Тиана» наплевал на запрещающий движение сигнал светофора. Автомобилист проехал «зебру» на красный свет. Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.
Вечером 6 октября водитель черной «Ниссан Тиана» наплевал на запрещающий движение сигнал светофора. Автомобилист проехал «зебру» на красный свет. Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.
20 1164
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