Происшествия

сегодня, 09:30

Водитель престижной иномарки наплевал за запрет светофора

20 1164
#нарушение ПДД
Водитель престижной иномарки наплевал за запрет светофора

Автомобилист проехал на красный сигнал.

Очередное нарушение правил движения зафиксировано на липецких дорогах. На этот раз на запись видеорегистратора попала ситуация на проспекте Победы, в районе пересечения с улицей Буденного.



Вечером 6 октября водитель черной «Ниссан Тиана» наплевал на запрещающий движение сигнал светофора. Автомобилист проехал «зебру» на красный свет. Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.
20 1164
#нарушение ПДД

Комментарии (20)

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Клим

2 минуты назад
Знаю водителя, псина та еще.
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Псих

3 минуты назад
Сняли слили, дальше что??? Где кометы от сотрудников поборного подразделения? Я так скажу стукачей всегда хватало а вот людей в погонах у которых есть так сказать яйца нет! Так что стукачи стучат дальше, Ну а Нам можно только наваливать на клык терпилам! Короче Все как и раньше поберушки так и будут клянчить денюжку и причмокивать висячку! Все те кто думают что смогут что-то изменить в прогнивших верхах ... удачи!!!
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Горожанин

3 минуты назад
Кто такие видео выкладывает и людей подставляет заслуживает самой жесткой анальной казни
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МИРОТВОРЕЦ

7 минут назад
г елик ..... думаю что да ! и в принципе это процесс будет длиться долго !
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ГоЗть

8 минут назад
Это происходит каждый день и по нескольку раз.
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ГоЗть

8 минут назад
Это происходит каждый день и по нескольку раз.
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ГоЗть

8 минут назад
Это происходит каждый день и по нескольку раз.
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Мирош

17 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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г елик

20 минут назад
а владелец регистратора уже проткнут?
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Аборигены

29 минут назад
Воин масаи, счас у каждого 2-го видеорегистратор. И жучить будут каждый день)))
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