Водитель престижной иномарки наплевал за запрет светофора

Автомобилист проехал на красный сигнал.

Очередное нарушение правил движения зафиксировано на липецких дорогах. На этот раз на запись видеорегистратора попала ситуация на проспекте Победы, в районе пересечения с улицей Буденного.







Вечером 6 октября водитель черной «Ниссан Тиана» наплевал на запрещающий движение сигнал светофора. Автомобилист проехал «зебру» на красный свет. Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.