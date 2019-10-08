Происшествия

17 минут назад

Липчанка закупилась спиртным за чужой счет

3 228
#мошенничество
Липчанка закупилась спиртным за чужой счет

Мировой судья СУ №26 Советского района Липецка вынес приговор 34-летней женщине, обвиняемой в мошенничестве. Ранее липчанка была судима за жестокое побои и отсидела пять лет в колонии.

Липчанка свершила ряд мошенничеств в магазине. Злоумышленница завладела чужой картой и расплачивалась ею в магазинах бесконтактным способом. За один день женщина за чужой счет накупила спиртного в магазине «Красное и белое», баре «Бархат», «Магните», а также накупила фаст-фуда. Всего липчанка потратила 2 543 рубля 76 копеек. Преступницу вычислили по записям с камер наблюдения. Действия женщины были квалифицированы как мошенничество с использованием электронных средств платежа.

Суд признал липчанку виновной в преступлении и приговорил к 1 году и 2 месяцам условного срока с испытательным сроком в полтора года.
3 228
#мошенничество

Комментарии (3)

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к ардаш

3 минуты назад
Это она на зиму закрылась . жить не где
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Элен Рудольфовна

4 минуты назад
От заголовков на любимом Город48 млею. "Закупилась". Классно написано!
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Зина

8 минут назад
Не надо ставить аппараты для бесконтактной оплаты.
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