350 000 рублей украла у 81-летней липчанки газовая мошенница

7 октября в Липецке обокрали 81-летнюю женщину. Преступница проникла в квартиру пенсионерки на улице Гагарина представившись сотрудницей газовой службы.



После ее ухода пожилая женщина обнаружила пропажу 350 000 рублей.



- Возбуждено уголовное дело по ч.3. ст 158 УК РФ ("Кража"), - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.







