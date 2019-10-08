Происшествия

сегодня, 08:34

350 000 рублей украла у 81-летней липчанки газовая мошенница

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#кража
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350 000 рублей украла у 81-летней липчанки газовая мошенница
7 октября в Липецке обокрали 81-летнюю женщину. Преступница проникла в квартиру пенсионерки на улице Гагарина представившись сотрудницей газовой службы. 

После ее ухода пожилая женщина обнаружила пропажу 350 000 рублей.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3. ст 158 УК РФ ("Кража"), - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



4 512
#кража
1

Комментарии (4)

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Московская, 83

10 минут назад
К нам ее! Петр Иваныч распилил миллион, даденный Медведевым на детскую газету. 250 000 засунул в свои штаны. Правда, Мотя низвела его до положения зама. Сидит Петруха, как задутый, не хочет работать, не привлекает клиентов- рекламу кот наплакал! А ведь Петрофан разогнал прежний отдел рекламы, который приносил большие доходы, 25 % из которых задутый начислял себе по колдоговору
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Да

19 минут назад
Уголовний мир меняеться. Женщини выходят перед и по карманним кражам и по убийствам не отстают.
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Зина

28 минут назад
Откуда такие деньжищщи, Зин? Ведь знают куда приходить по наводке
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Мирош

30 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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