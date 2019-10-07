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Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%
Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру. На тот же уровень увеличены размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Об этом сообщает Коммерсант.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что увеличение вознаграждения главам страны и правительства — плановая индексация.
Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов. 19 сентября сообщалось, что Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября. Отмечается, что повышение на 4,3% коснулось дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.
В марте 2015 года вышел указ, которым зарплату чиновникам урезали на 10% в связи с «текущей экономической конъюнктурой». Позднее он ежегодно продлевался. В 2019 году указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10% не вышел. Как рассказали источники РБК, с 1 января 2019 года чиновники Кремля и аппарата правительства получают зарплату в том объеме, который был до введения «антикризисных» мер.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что увеличение вознаграждения главам страны и правительства — плановая индексация.
Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов. 19 сентября сообщалось, что Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября. Отмечается, что повышение на 4,3% коснулось дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.
В марте 2015 года вышел указ, которым зарплату чиновникам урезали на 10% в связи с «текущей экономической конъюнктурой». Позднее он ежегодно продлевался. В 2019 году указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10% не вышел. Как рассказали источники РБК, с 1 января 2019 года чиновники Кремля и аппарата правительства получают зарплату в том объеме, который был до введения «антикризисных» мер.