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В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
Девочка пришла домой сама
В Петербурге найдена пропавшая девять месяцев назад школьница. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, но подросток появилась на пороге родительской квартиры живая и здоровая, заявив, что снимала квартиру и работала. Об этом сообщает Комсомольская правда.
В настоящее время выясняются все обстоятельства безвестного отсутствия школьницы, будут изучены условия жизни ребёнка в семье, а также причины её ухода, приняты соответствующие меры реагирования. За 9 месяцев, что девочки-подростка не было дома, были выстроены десятки версий. Одни записывали ее в ряды возможных последователей ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), другие предполагали самое плохое.
Следователи даже завели дело по статье убийство, однако это не помогло найти школьницу в 5-миллионном городе.
Теперь дело можно будет закрывать. А вот у надзорных органов появится множество вопросов к семье.
В настоящее время выясняются все обстоятельства безвестного отсутствия школьницы, будут изучены условия жизни ребёнка в семье, а также причины её ухода, приняты соответствующие меры реагирования. За 9 месяцев, что девочки-подростка не было дома, были выстроены десятки версий. Одни записывали ее в ряды возможных последователей ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), другие предполагали самое плохое.
Следователи даже завели дело по статье убийство, однако это не помогло найти школьницу в 5-миллионном городе.
Теперь дело можно будет закрывать. А вот у надзорных органов появится множество вопросов к семье.