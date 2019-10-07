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Липецкая вечЁрка: местные зарплаты, удар петухом и отчим-педофил

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: местные зарплаты, удар петухом и отчим-педофил

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 7 октября.

Активнее всего липчане сегодня комментировали сообщение про рейтинг зарплат. Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат. Липецк на 39 месте с зарплатой 37,1 тысяч рублей и соотношением стоимости стандартного набора потребительской корзины 2,16.

Не менее охотно липчане обсуждали интервью Ивана Кошелева. Бывший руководитель ОЭЗ «Липецк» в Грозном увидел огромное желание руководства Чечни создать на своей территории успешную ОЭЗ. Так как липецкая зона считается одной из лучших в России, Иван Кошелев поделился с премьер-министром Чечни некоторыми секретами успеха. Подробнее в новости «Иван Кошелев: «В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат!»

Ельчанин получил по голове… петухом!Да, в нашей области бывает и такое. Безработный Алексей Тарасов начал 24 июля по принципу «с утра выпил - весь день свободен». Употребив до обеда пол-литра водки, стал искать, что плохо лежит, чтобы, продав искомое, выручить денег еще на бутылку спиртного. Поиски привели выпивоху на улицу Школьную. Там ему глаза попался загон с курами, рядом с которым гордо вышагивал петух. На удивление ловким движением руки мужчина схватил его и прижал к телу…

В Липецке будут судить педофила, изнасиловавшего падчерицу и трех школьниц. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2014 - 2015 годах совершал в отношении 13-летней дочери своей сожительницы действия сексуального характера. В ходе расследования преступные эпизоды в отношении еще трех несовершеннолетних школьниц. Предлагая девочкам 13-ти, 14-ти и 15-ти лет денежное вознаграждение, он склонил их к интимной близости.
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#вечерка

Комментарии (3)

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Наталья

7 минут назад
Зарплат таких нет! Это бред! Не надо складывать зп чинов и рабочих, а вычислять отдельно! МЫ ПРОСТОЙ НАРОД ЕЛЕ ВЫЖИВАЕМ С ЗП В 10000- 13000.
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Липчанин

8 минут назад
Уваркина вернулась с Грозного. Встретил ее сейчас на автобусной остановке "Железнодорожный вокзал", спрашивала у меня на чем можно до мэрии добраться
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Отец

29 минут назад
Не надо судить, выводите на площадь, читаем вслух что натворил, слабонервным удалиться...
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