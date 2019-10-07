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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: местные зарплаты, удар петухом и отчим-педофил
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 7 октября.
Активнее всего липчане сегодня комментировали сообщение про рейтинг зарплат. Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат. Липецк на 39 месте с зарплатой 37,1 тысяч рублей и соотношением стоимости стандартного набора потребительской корзины 2,16.
Не менее охотно липчане обсуждали интервью Ивана Кошелева. Бывший руководитель ОЭЗ «Липецк» в Грозном увидел огромное желание руководства Чечни создать на своей территории успешную ОЭЗ. Так как липецкая зона считается одной из лучших в России, Иван Кошелев поделился с премьер-министром Чечни некоторыми секретами успеха. Подробнее в новости «Иван Кошелев: «В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат!»
Ельчанин получил по голове… петухом!Да, в нашей области бывает и такое. Безработный Алексей Тарасов начал 24 июля по принципу «с утра выпил - весь день свободен». Употребив до обеда пол-литра водки, стал искать, что плохо лежит, чтобы, продав искомое, выручить денег еще на бутылку спиртного. Поиски привели выпивоху на улицу Школьную. Там ему глаза попался загон с курами, рядом с которым гордо вышагивал петух. На удивление ловким движением руки мужчина схватил его и прижал к телу…
В Липецке будут судить педофила, изнасиловавшего падчерицу и трех школьниц. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2014 - 2015 годах совершал в отношении 13-летней дочери своей сожительницы действия сексуального характера. В ходе расследования преступные эпизоды в отношении еще трех несовершеннолетних школьниц. Предлагая девочкам 13-ти, 14-ти и 15-ти лет денежное вознаграждение, он склонил их к интимной близости.
Не менее охотно липчане обсуждали интервью Ивана Кошелева. Бывший руководитель ОЭЗ «Липецк» в Грозном увидел огромное желание руководства Чечни создать на своей территории успешную ОЭЗ. Так как липецкая зона считается одной из лучших в России, Иван Кошелев поделился с премьер-министром Чечни некоторыми секретами успеха. Подробнее в новости «Иван Кошелев: «В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат!»
Ельчанин получил по голове… петухом!Да, в нашей области бывает и такое. Безработный Алексей Тарасов начал 24 июля по принципу «с утра выпил - весь день свободен». Употребив до обеда пол-литра водки, стал искать, что плохо лежит, чтобы, продав искомое, выручить денег еще на бутылку спиртного. Поиски привели выпивоху на улицу Школьную. Там ему глаза попался загон с курами, рядом с которым гордо вышагивал петух. На удивление ловким движением руки мужчина схватил его и прижал к телу…
В Липецке будут судить педофила, изнасиловавшего падчерицу и трех школьниц. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2014 - 2015 годах совершал в отношении 13-летней дочери своей сожительницы действия сексуального характера. В ходе расследования преступные эпизоды в отношении еще трех несовершеннолетних школьниц. Предлагая девочкам 13-ти, 14-ти и 15-ти лет денежное вознаграждение, он склонил их к интимной близости.
Наталья
Липчанин
Отец