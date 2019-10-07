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33 минуты назад
Установлены квоты на приём мигрантов на работу
Допустимую долю мигрантов установило Правительство России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена допустимая доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт кабмина.
Процент допустимой доли рабочих-мигрантов определяется отдельно в каждом виде экономической деятельности. При его вычислении во внимание берутся региональные особенности и значение трудоустройства граждан России в приоритетном порядке. Так, наибольший уровень занятости мигрантов (80%) допустим в отрасли строительства. Исключениея являются Бурятия, Амурская область и Москва. В Дагестане этот показатель составит 50%.
В сферах деятельности сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26% общей численности работников, в области спорта - 25%, в сфере выращивания овощей - 50%. Отмечается, что в 2020 г. норма будет распространена на всю территорию РФ (в 2019 г. она не распространяется на Астраханскую область и Приморский край).
Процент допустимой доли рабочих-мигрантов определяется отдельно в каждом виде экономической деятельности. При его вычислении во внимание берутся региональные особенности и значение трудоустройства граждан России в приоритетном порядке. Так, наибольший уровень занятости мигрантов (80%) допустим в отрасли строительства. Исключениея являются Бурятия, Амурская область и Москва. В Дагестане этот показатель составит 50%.
В сферах деятельности сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26% общей численности работников, в области спорта - 25%, в сфере выращивания овощей - 50%. Отмечается, что в 2020 г. норма будет распространена на всю территорию РФ (в 2019 г. она не распространяется на Астраханскую область и Приморский край).