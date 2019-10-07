В 208 липецких компаниях повышена зарплата

По крайней мере так заявляют в администрации Липецка

По итогам 9 месяцев 2019 года администрацией города Липецка проведено 16 заседаний комиссии по обеспечению своевременности выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений. В работе комиссии принимали участие руководители налоговых служб, представители администраций города, Федерации профсоюзов Липецкой области, управления Пенсионного фонда в Липецке, прокуратуры, УЭБиПК УМВД России по Липецкой области, Государственной инспекции труда, городского центра занятости населения.



На заседания комиссий приглашены руководители 261 хозяйствующего субъекта, из них заслушано – 209. По итогам работы комиссии заработную плату работникам повысили в 208 организациях, что составило 99,5 % от общего числа заслушанных, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

