Общество

сегодня, 15:30

В 208 липецких компаниях повышена зарплата

10 984
#зарплата
В 208 липецких компаниях повышена зарплата

По крайней мере так заявляют в администрации Липецка

По итогам 9 месяцев 2019 года администрацией города Липецка проведено 16 заседаний комиссии по обеспечению своевременности выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений. В работе комиссии принимали участие руководители налоговых служб, представители администраций города, Федерации профсоюзов Липецкой области, управления Пенсионного фонда в Липецке, прокуратуры, УЭБиПК УМВД России по Липецкой области, Государственной инспекции труда, городского центра занятости населения.

На заседания комиссий приглашены руководители 261 хозяйствующего субъекта, из них заслушано – 209. По итогам работы комиссии заработную плату работникам повысили в 208 организациях, что составило 99,5 % от общего числа заслушанных, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
10 984
#зарплата

Комментарии (10)

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Липчанин

4 минуты назад
В соцзащите работникам отказали в повышении с 1 октября. Они хоть и бюджетники, и в майских указах их нет, но руководство области считает иначе. Годами не повышают зарплаты, одни цены и коммунальные платежи растут ежегодно, а то и два раза в год. Когда уже порядок будет...
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кап

11 минут назад
@usa48bot СК, СП, МЕФ, АМФ, ГАШИШ. @usa48bot
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а проиндексировать

39 минут назад
в размере роста валюты????
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Отнять у тебя ноль от этой суммы

53 минуты назад
DC136, И живи богато ,ни в чем себе не отказывай .
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DC136

59 минут назад
А когда мне зарплату повысят? Платят 70 тыс в месяц... И как на такие копейки жить?
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Серый

59 минут назад
Надо понижать, господа.
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Гость2

сегодня, 15:50
С.у.к.и
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гость

сегодня, 15:49
ГОСПОДИ ...КОМУ ПОВЫСИЛИ,,,,напишите смешно !!!!! И сколько !!!!! Прожиточный минимум есть !!!
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Жаль что

сегодня, 15:47
Врать - не мешки ворочать .
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Да уж

сегодня, 15:42
ВА как обстоят дела в Трио.
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