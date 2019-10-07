Общество

11 минут назад

Спрос на перелеты из Москвы в Липецк упал

3 122
#аэропорт #перелеты
Спрос на перелеты из Москвы в Липецк упал

Эксперты туристического сервиса Aviasales назвали направления, куда сильнее всего снизился спрос на авиабилеты с вылетом из Москвы в 2019 году.

Так, в полтора раза упал интерес к полетам в Калугу, Тамбов, Брянск, Нижний Новгород и Саранск. На треть упали продажи авиабилетов из столицы в города Мирный и Воркута.

В пределах 15% упал спрос на перелеты в Бугульму, Белгород и Усинск. Еще на 1-8% снизился интерес к вылетам из Москвы в Липецк, Норильск и Салехард, сообщает Интерфакс.

Как сообщал GOROD48, на минувшей неделе сменился руководитель аэропорта "Липецк". Вместо Владимира Малахова этот пост занял экс-начальник областного УМВД Михаил Молоканов. Депутат областного Совета Олег Хомутинников направил запрос в Росавиацию с вопросом о законности назначения экс-полицейского на должность топ-менеджера гражданской авиации.
3 122
#аэропорт #перелеты

Комментарии (4)

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Победа

21 секунду назад
Приходи в Липецк, скорей.
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Скоро и последние

56 секунд назад
Летать перестанут , Из-за мощного экономического рывка и роста благополучия .
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Остались

2 минуты назад
Ещё дураки , которые летают за 5 тысяч .
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Приличный

3 минуты назад
при лысом ни кому не нужен пипецк
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