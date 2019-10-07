11 минут назад
Спрос на перелеты из Москвы в Липецк упал
Эксперты туристического сервиса Aviasales назвали направления, куда сильнее всего снизился спрос на авиабилеты с вылетом из Москвы в 2019 году.
В пределах 15% упал спрос на перелеты в Бугульму, Белгород и Усинск. Еще на 1-8% снизился интерес к вылетам из Москвы в Липецк, Норильск и Салехард, сообщает Интерфакс.
Как сообщал GOROD48, на минувшей неделе сменился руководитель аэропорта "Липецк". Вместо Владимира Малахова этот пост занял экс-начальник областного УМВД Михаил Молоканов. Депутат областного Совета Олег Хомутинников направил запрос в Росавиацию с вопросом о законности назначения экс-полицейского на должность топ-менеджера гражданской авиации.
Победа
Скоро и последние
Остались
Приличный