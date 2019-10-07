Сотрудник липецкой колонии попался на взятке

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ «ИК-5 УФСИН по Липецкой области», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

По данным следствия, обвиняемый, состоя в должности начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ «ИК-5 УФСИН по Липецкой области», получил от осужденного взятку в сумме 5 тысяч рублей.



Незаконное денежное вознаграждение майору внутренней службы предназначалось за способствование в получении осужденным длительного свидания с родственниками. Деньги были переведены на счет банковской карты подставного лица, после чего фигурант обналичил их и распорядился по своему усмотрению.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления обвиняемый не признал. Его доводы следствие расценило, как способ избежать наказания за совершение преступления, и опровергло собранными доказательствами. Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

