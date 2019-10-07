Происшествия

24 минуты назад

Сотрудник липецкой колонии попался на взятке

4 387
#взятка
Сотрудник липецкой колонии попался на взятке

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ «ИК-5 УФСИН по Липецкой области», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

По данным следствия, обвиняемый, состоя в должности начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ «ИК-5 УФСИН по Липецкой области», получил от осужденного взятку в сумме 5 тысяч рублей.

Незаконное денежное вознаграждение майору внутренней службы предназначалось за способствование в получении осужденным длительного свидания с родственниками. Деньги были переведены на счет банковской карты подставного лица, после чего фигурант обналичил их и распорядился по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления обвиняемый не признал. Его доводы следствие расценило, как способ избежать наказания за совершение преступления, и опровергло собранными доказательствами. Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ  предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
4 387
#взятка

Комментарии (4)

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Ч

1 минуту назад
Что за слово : на " чечтных " людей ?
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Ч

3 минуты назад
Мне интересно чем занимается правительство на сегодняшний день в области развития страны , а не мелкими делишками " внизу " ?
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Нонка

4 минуты назад
Свинью во что не ряди -свиньёй и останется! Пусть идёт в ЧОП работничек; трудяга или вон в таксо -шлюх возить!
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Антонина Орлова- Чейкина

6 минут назад
Быть такого не может, это клевета на чечтных людей
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