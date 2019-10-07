Погода в Липецке

28 минут назад

В Липецкой области ночью подморозит до -3

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В Липецкой области ночью подморозит до -3

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления - существенных осадков не ожидается. 9 и 10 октября на погоду начнут влиять атмосферные фронты Скандинавского циклона, местами возможны небольшие дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 октября - 2-4 градуса тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы, 10 октября - 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днём прогреется от 4 до 9 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днём будет от 6 до 8 градусов тепла.

8 октября стал самым теплым в Липецке за историю метеонаблюдений в 1946 году - 26 градусов тепла. Самым холодным этот день был в 1911 году - 6 градусов мороза.
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Комментарии (1)

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No One

20 секунд назад
Блин, ну как так то?!!!
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