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В Липецкой области ночью подморозит до -3
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления - существенных осадков не ожидается. 9 и 10 октября на погоду начнут влиять атмосферные фронты Скандинавского циклона, местами возможны небольшие дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днём прогреется от 4 до 9 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днём будет от 6 до 8 градусов тепла.
8 октября стал самым теплым в Липецке за историю метеонаблюдений в 1946 году - 26 градусов тепла. Самым холодным этот день был в 1911 году - 6 градусов мороза.
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04.10.2019 17:04Погода в Липецке
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