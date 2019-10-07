У 8 липецких предприятий долги по зарплате перед 120 работниками

По информации территориального органа статистики по состоянию на 1 октября 2019 в регионе отсутствует задолженность по заработной плате. Однако по оперативным сведениям Государственной инспекции труда в Липецкой области 8 предприятий области еще остаются должниками перед 120 сотрудниками.

В отношении работодателей-должников проводятся прокурорские проверки.



В целях защиты прав и законных интересов работников с начала года горрайпрокуроры провели 224 проверки соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты зарплаты.



По результатам проверок внесено 69 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 37 должностных лиц, к административной - 79, в суд предъявлено 1664 иска на сумму 42297 тыс.руб.



Прокурорами инициировано возбуждение 4 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), по которым в настоящее время проводятся следственные действия.



Работа по надзору за соблюдением требований законодательства в части своевременной оплаты труда и обеспечения предусмотренных гарантий при увольнении и сокращении численности или штата работников продолжается и находится на постоянном контроле прокуратуры области, сообщает прокуратура Липецкой области.





