Происшествия

47 минут назад

Сбивший байкера на обочине дороги в Липецкой области водитель получил 1 год колонии-поселения

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#дтп
Сбивший байкера на обочине дороги в Липецкой области водитель получил 1 год колонии-поселения

За рулем машины находился житель Челябинской области

Приговором Елецкого районного суда житель Челябинска, 1970 года рождения признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установлено материалами уголовного дела, утром 20 мая подсудимый,  управляя технически исправным легковым автомобилем, следовал по 373 км автодороги м-4 «Дон» (платный участок) по крайней правой полосе в сторону Москвы со скоростью около 90 км/ч.

В ходе движения водитель выехал на правую обочину и продолжил по ней движение с тоже скоростью.

В результате он допустил столкновение с мотоциклистом, вынужденно остановившимся на обочине, который от полученных травм скончался.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ, в ходе которого виновник аварии согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, приняв меры к материальной компенсации причиненного вреда.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя,  суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы в колонии - поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.

В пользу семью погибшего с подсудимого взыскана компенсации морального вреда.
430
#дтп

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