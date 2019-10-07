В воскресенье в Липецке ливнем заливало дороги, в лужах глохли машины, отключалось электричество

Сильный дождь, прошедший в Липецке в ночь на воскресенье 6 октября, значительно повлиял на количество и характер звонков в службу «112», а также определил фронт работы спасателей.

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Сотрудники городского Управления по делам ГО и ЧС в течение ночи мониторили ситуацию на залитых водой городских магистралях, передавали информацию соответствующим коммунальным службам.Предположительно из-за засоров листвой слабо работала ливневая канализация на площади Победы со стороны Центрального рынка, на улицах Циолковского в районе областного противотуберкулезного диспансера, Неделина (магазин Лента), на площади Мира и других. Над уровнем асфальта вода в этих местах поднималась до 30 сантиметров.Около 3 часов ночи на ул. 9 микрорайон у дома 21а автомобиль Лада-Веста с пассажирами попал в яму с водой, получил гидроудар. Спасатели управления ГО и ЧС отбуксировали автомобиль с пассажирами из зоны затопления. В 6 утра из-за большого скопления воды на улице Циолковского в районе художественной школы остановилось движение трамваев. Через час оно было восстановлено.Сигналы поступили из микрорайона Матырский, где в 2-х этажном доме по ул. Российская потекла кровля и замкнуло электропроводку. В пер. Радиаторный затопило придомовую территорию частного домовладения.Из-за погодных условий и плохой видимости вечером 5 октября происходили ДТП, в том числе связанные с наездами на пешеходов на пешеходных переходах (ул. Космонавтов, Кривенкова, Советская). В результате 3 человека госпитализированы.По линии ЖКХ в прошедшие выходные дни зафиксированы три аварийные отключения электроэнергии: в Сырском Руднике, Ссёлках и Жёлтых песках, на 10 Шахте. Все они энергетиками оперативно устранены.Всего за субботу и воскресенье операторы системы «112» в Липецке приняли 1339 звонков – почти треть всего их недельного количества, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.