Происшествия

58 минут назад

В воскресенье в Липецке ливнем заливало дороги, в лужах глохли машины, отключалось электричество

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В воскресенье в Липецке ливнем заливало дороги, в лужах глохли машины, отключалось электричество

Сильный дождь, прошедший в Липецке в ночь на воскресенье 6 октября, значительно повлиял на количество и характер звонков в службу «112», а также определил фронт работы спасателей.

Сотрудники городского Управления по делам ГО и ЧС в течение ночи мониторили ситуацию на залитых водой городских магистралях, передавали информацию соответствующим коммунальным службам. 

Предположительно из-за засоров листвой слабо работала ливневая канализация на площади Победы со стороны Центрального рынка, на улицах Циолковского в районе областного противотуберкулезного диспансера, Неделина (магазин Лента), на площади Мира и других. Над уровнем асфальта вода в этих местах поднималась до 30 сантиметров. 

Около 3 часов ночи на ул. 9 микрорайон у дома 21а автомобиль Лада-Веста с пассажирами попал в яму с водой, получил гидроудар. Спасатели управления ГО и ЧС отбуксировали автомобиль с пассажирами из зоны затопления. В 6 утра из-за большого скопления воды на улице Циолковского в районе художественной школы остановилось движение трамваев. Через час оно было восстановлено.

Сигналы поступили из микрорайона Матырский, где в 2-х этажном доме по ул. Российская потекла кровля и замкнуло электропроводку. В пер. Радиаторный затопило придомовую территорию частного домовладения.

Из-за погодных условий и плохой видимости вечером 5 октября происходили ДТП, в том числе связанные с наездами на пешеходов на пешеходных переходах (ул. Космонавтов, Кривенкова, Советская). В результате 3 человека госпитализированы.

По линии ЖКХ в прошедшие выходные дни зафиксированы три аварийные отключения электроэнергии: в Сырском Руднике, Ссёлках и Жёлтых песках, на 10 Шахте. Все они энергетиками оперативно устранены.  

Всего за субботу и воскресенье операторы системы «112» в Липецке приняли 1339 звонков – почти треть всего их недельного количества, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.

Фото: lip-go.ru

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Комментарии (8)

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провидец

19 секунд назад
фонари поменяйте на диодные и людей сбитых меньше будет.ливневки пробивать надо и побольше решётки ставить тогда ничего забиваться не будет
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ЕдРоЖОПА

7 минут назад
Еще зима впереди!
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Нужно везде камеры

11 минут назад
Плохое освещение, идиоты -хамы, едящие без поворотников с превышением скорости нужно сделать штраф 100тысяч ,нет денег -повесить кредит , забрать квартирой ! Народ уже охамел от безнаказанности, нету камер и сотрудников ГИБДД то можно и на красный свет ехать?
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антон антонов

33 минуты назад
я как раз в 2-45 в Москву стартовал по м-5,такая погода до Рязанской области была,а дальше до Москвы мокрый снег,кстати резина уже как неделя-зима,насчитал 7 аварий из них 4 с уходом в кювет.Назад рванул по М-4.только от мкад отьехал,летчица на фокусе 3 оборота об отбойники сделала-жива.
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ттт

46 минут назад
гость, скажите тоже "политтехнолог" - не в пиндосии живем, слава Богу. Пару плакатов вдоль дороги повесит и вся технология.
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Да уж

46 минут назад
Ей сейчас тяжко после козьего молока.
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гость

49 минут назад
Политтехнолог Антон Садкин приехал в Липецк реабилитировать «ЕР» перед выборами в горсовет? По информации, запущенной в «телеграмме», господин Садкин работает на «Единую Россию» и будет вести подготовку к выборам в горсовет Липецка. Не исключено, что господин Садкин будет заниматься и выборами в облсовете.
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ттт

51 минуту назад
ничего щяс Уваркина узнает у Рамзана как надо чтоб было хорошо и все исправит
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