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Авиакомпании предложили правительству новый способ сдерживания цен на билеты

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Авиакомпании предложили правительству новый способ сдерживания цен на билеты

Авиакомпании предложили российскому правительству несколько сценариев, с помощью которых можно будет стабилизировать финансовое состояние перевозчиков и при этом избежать резкого подорожание билетов. Все варианты предусматривают помощь из бюджета.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила предложения вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху на прошлой неделе, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. В аппарате зампреда правительства подтвердили получение письма.

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании предложили снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) с 48,3 тыс до 40 тыс. рублей за тонну. В Минтрансе поддержали данное предложение.

Кроме того, в документе был предложен альтернативный вариант господдержки, в котором говорилось об увеличении суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5.

За шесть месяцев 2019-го цена авиабилетов, по подсчетам Минтранса, выросла на 7%. В целом за год они могут подорожать на 9–10% к прошлогодним показателям, такой прогноз ранее давали «Известиям» в АЭВТ. По итогам мониторинга ФАС, за восемь месяцев рост составил около 6%, что выше инфляции.

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