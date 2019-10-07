В России

сегодня, 11:03

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

1 160
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019-2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.

Задача парламентариев — формирование комплекса мер для совершенствования работы НПФ и мотивация россиян самостоятельно копить на пенсию. Об этом рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов.

Речь идет, в том числе, и о налоговом стимулировании — например, увеличения максимального вычета до 52 тыс. рублей, а в дальнейшем, возможно, и государственного софинансирования добровольных взносов.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый инвестиционный ресурс в виде «длинных» денег, добавил депутат

При этом формулировки «новая пенсионная реформа» глава рабочей группы избегает.

1 160

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наталья

54 минуты назад
С чего копить то.?На жизнь еле хватает.Согласно лживой статистике о средней ЗП.И скачками цен на продукты.рост ЖКХ. Вы что смеетесь над людьми.Обложили со всех сторон . И еще пенсию откладывать. Чтоб вы крутили этими деньгами. Да лучше тогда на сберкнижку откладывать.еще и проценты будут идти.
ответить

Еще в рубрике

Авиакомпании предложили правительству новый способ сдерживания цен на билеты
Авиакомпании предложили правительству новый способ сдерживания цен на билеты

сегодня, 11:05

В России
В Минэкономразвития признались - экономику России возможно ждет стагнация
В Минэкономразвития признались - экономику России возможно ждет стагнация

вчера, 11:08

В России
Врачи призывают отказаться от наращивания ресниц
Врачи призывают отказаться от наращивания ресниц

05.10.2019 18:17

В России
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

05.10.2019 18:04

В России
В МЧС перечислили способы отпугивания агрессивных собак
1
В МЧС перечислили способы отпугивания агрессивных собак

05.10.2019 17:53

В России
Двое полицейских до смерти забили задержанного возле кладбища
Двое полицейских до смерти забили задержанного возле кладбища

05.10.2019 17:47

В России