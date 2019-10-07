Общество

сегодня, 10:48

В Липецкой области состоится слёт добровольцев

7 350
#волонтеры
В Липецкой области состоится слёт добровольцев

Волонтеров ждут интересные встречи и полезные тренинги.

С 8 по 11 октября в Липецкой области пройдет региональный форум добровольцев.Форум проводится в целях создания условий для повышения уровня навыков добровольцев. Его участниками станут около 100 волонтеров-активистов, сообщает региональное управление молодежной политики.На протяжении 4 дней участников ждет плодотворная работа, которая позволит подготовить некоммерческие организации к работе с волонтерами, развить важные на сегодняшний день навыки у действующих добровольцев, поможет аккумулировать проектные идеи для перспективного участия в грантовых конкурсах. В первый день добровольцы познакомятся с деятельностью Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», посетят ОБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», Центр декоративно-прикладных ремёсел «Марьин Град». Также участников ждет экскурсионная программа от ПАО «НЛМК». В программе форума: тренинги эффективной коммуникации, презентация программы ассоциации волонтерских центров, заседание совета по вопросам добровольчества (волонтерства), нетворкинг-сессии, тренинги по проектному и креативному мышлению для добровольцев и некоммерческих организаций, занятия по эмоциональному интеллекту, мастер-классы по развитию компетенций будущего, интеллектуальные игры и многое другое.
7 350
#волонтеры

Комментарии (7)

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30 минут назад
добровольно в Чечне-младшей женой какого нибудь чабана.
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За чей счёт это

31 минуту назад
сборище?
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 11:20
Пока живут на свете дураки, бабло пилить нам, стало быть, с руки)))
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Azuuu

сегодня, 11:19
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Это значит

сегодня, 11:12
Волонтёри -Добродушние безделники
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ЗОМБИРОВАНИЕ МОЛОДЁЖИ - ПРОДОЛЖАЕТСЯ !

сегодня, 11:03
управление молодежной политики - СБОРИЩЕ ПРОЙДОХ и ПРОХВОСТОВ !
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ТРЕНИНГИ ШАРЛАТАНОВ !

сегодня, 11:01
тренинги эффективной коммуникации,, тренинги по проектному и креативному мышлению для добровольцев и некоммерческих организаций, занятия по эмоциональному интеллекту
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