В Липецкой области состоится слёт добровольцев

Волонтеров ждут интересные встречи и полезные тренинги.

С 8 по 11 октября в Липецкой области пройдет региональный форум добровольцев.Форум проводится в целях создания условий для повышения уровня навыков добровольцев. Его участниками станут около 100 волонтеров-активистов, сообщает региональное управление молодежной политики.На протяжении 4 дней участников ждет плодотворная работа, которая позволит подготовить некоммерческие организации к работе с волонтерами, развить важные на сегодняшний день навыки у действующих добровольцев, поможет аккумулировать проектные идеи для перспективного участия в грантовых конкурсах. В первый день добровольцы познакомятся с деятельностью Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», посетят ОБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», Центр декоративно-прикладных ремёсел «Марьин Град». Также участников ждет экскурсионная программа от ПАО «НЛМК». В программе форума: тренинги эффективной коммуникации, презентация программы ассоциации волонтерских центров, заседание совета по вопросам добровольчества (волонтерства), нетворкинг-сессии, тренинги по проектному и креативному мышлению для добровольцев и некоммерческих организаций, занятия по эмоциональному интеллекту, мастер-классы по развитию компетенций будущего, интеллектуальные игры и многое другое.