Общество

19 минут назад

Цена квадратного метра жилья для Липецкой области выросла на 6%

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#недвижимость #цены
Цена квадратного метра жилья для Липецкой области выросла на 6%

Минстрой повысил стоимость квадратного метра жилья для Липецкой области для расчета размеров соцвыплат, предоставляемых гражданам на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета. На IV квартал рост цены «квадрата» составил 2020 рублей, или порядка 6%. 

Министерство строительства и ЖКХ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на четвертый квартал 2019 года. Для Липецкой области цену «квадрата» определили в 37 458 рублей — по сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 2020 рублей, прежняя стоимость удерживала планку чуть больше года.

Кроме Липецкой области в Центральном федеральном округе заметное повышение цены квадратного метра жилья для расчета выплат (на 6%) отмечено также в Москве, Воронежской и Курской областях. А самый резкий скачок стоимости в целом по стране был в Забайкальском крае — на 37%, где цена выросла с 40 486 рублей до 55 568 рублей. 

Самая высокая стоимость остается в Москве — 105 043 рубля. Вторым по цене выплаты за квадрат жилья стал Санкт-Петербург (76 142 рубля), в тройку вошла также республика Саха (Якутия) (73 520 рублей). 
Самая недорогая недвижимость - в Саратовской области (30 000 рублей), Брянской области (30 412 рублей), Дагестане (30 522 рубля). 

Показатели Минстроя как правило отличаются от цен, по которым идут сделки купли-продажи жилья на рынке. Они применяются для расчета размеров соцвыплат, предоставляемых гражданам на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета. 

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#недвижимость #цены

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