Молодые предприниматели области поборолись за право называться лучшими.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2019» прошел 30 сентября при содействии управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. Конкурс направлен на развитие молодёжного предпринимательства.

Задача состоит в том, чтобы выявить и тиражировать успешные практики развития молодёжного предпринимательства, определить самых достойных и талантливых и популяризировать молодёжное предпринимательство в России на примере действующих субъектов.







Молодые и амбициозные бизнесмены со всей Липецкой области представляли свои проекты в интересных и перспективных направлениях бизнес-сферы, таких как: «Интернет предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг».

Экспертное жюри оценило эффективность проектов, конкурентоспособность, инновационный подход и т.д.. В каждой номинации были определены самые лучшие и инициативные предприниматели.







Интернет-магазин, продуктовый магазин, курьерская служба – каждый проект заслуживал внимания, каждому участнику выделялось время для того, чтобы с чувством и огнём в глазах рассказать о своём деле.

После защиты проектов участники использовали время ожидания результатов с пользой. Для них был организован мастер-класс по ораторскому искусству и разбор ошибок начинающих ораторов – необходимые навыки для любого человека, особенно руководящего коллективом.



"PR"

