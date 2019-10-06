В Липецке появится остановка-кафе.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключения по итогам публичных слушаний по проекту строительства возле Комсомольского пруда остановки-кафе. Проект межевания принят без замечаний и рекомендован к утверждению главе города.Поводом для публичных слушаний стало постановление мэра Липецка от июля этого года. К Евгении Уваркиной обратилась группа предпринимательниц. Они захотели сделать из остановочного павильона кафе. То, как будет выглядеть объект, женщины раскрывать отказались, ограничившись фразой: «Вот построим – и увидите». Пока на месте будущей стройки работают несколько организаций: кофейня, точка «Русского аппетита», классический ларек с лимонадами и сухариками, а также павильон с кавказской кухней и разливным пивом.То, что чиновники одобрят проект строительства без ремарок, стало ясно, когда на площади Революции поставили новый остановочный павильон. А вот как будет выглядеть кафе – остается только гадать: проект нового объекта не видели даже чиновники от строительства. А с рядовыми горожанами в подобных случаях вообще не советуются.