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сегодня, 16:30

«Вот построим – и увидите»

19 1466
#публичные слушания
1
«Вот построим – и увидите»

В Липецке появится остановка-кафе.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключения по итогам публичных слушаний по проекту строительства возле Комсомольского пруда остановки-кафе. Проект межевания принят без замечаний и рекомендован к утверждению главе города.

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Поводом для публичных слушаний стало постановление мэра Липецка от июля этого года. К Евгении Уваркиной обратилась группа предпринимательниц. Они захотели сделать из остановочного павильона кафе. То, как будет выглядеть объект, женщины раскрывать отказались, ограничившись фразой: «Вот построим – и увидите». Пока на месте будущей стройки работают несколько организаций: кофейня, точка «Русского аппетита», классический ларек с лимонадами и сухариками, а также павильон с кавказской кухней и разливным пивом.

То, что чиновники одобрят проект строительства без ремарок, стало ясно, когда на площади Революции поставили новый остановочный павильон. А вот как будет выглядеть кафе – остается только гадать: проект нового объекта не видели даже чиновники от строительства. А с рядовыми горожанами в подобных случаях вообще не советуются.
19 1466
#публичные слушания
1

Комментарии (19)

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гость

1 минуту назад
У КОРРУПЦИИ в ЛИПЕЦКЕ , ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ! ;-(
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Dlad

14 минут назад
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://rebrand.ly/jcaz7a и мой номер теперь не видно гаишникам вообще!
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Максим

19 минут назад
Мэр включила отопление -сволочь ,не включила тоже сволочь.Русапы на остановках не она ставила ,а при Гулевском пусть стоят
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чушь.собачья

29 минут назад
туалет там сделают? или все будет как в незабвенных шаурмячных :)
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Непонятно, для чего это делается-то?

30 минут назад
А у нас на остановке Стаханова у Европы какой уж год колдыбашни; выходя автобуса того и гляди подвернешь ногу или обе ноги. Зато поставили остановку. похожую на катафалк. А на противоположной стороне взяли и демонтировали зачем-то вполне приличный остановочный павильон и скамейку и вот с лета такой и стоит. В дождь теперь и спрятаться некуда. А вот зачем его весной красили-то?
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???

31 минуту назад
А писать и какать будут ходить за остановку?
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Чую

33 минуты назад
эта мэрша изуродует город. В советское время на этой остановке магазин снесли потому, что он загораживал вид на Комсомольский пруд. Придёт время и кафе снесут. Всем понятно, что оно там ни к месту
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автоледи

36 минут назад
Наконец то приличное кафе появиться,с лангустинами и гребешками.....
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Уваркина

39 минут назад
Не вам ущербным меня обсуждать. Я у чехов научилась,что хочу то и делаю.
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Жаль

44 минуты назад
бывший мэр всё хотел сделать по уму: чтобы не было никаких жрачек на остановках. Что нынешняя мэр бестолочь стало понятно, когда распорядилась подать отопление в жару. И это ещё - кафе на остановке. Рыгаловка на видном месте, которая будет мешать пассажирам
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