Общество

57 минут назад

Липчанин хочет простой и понятной системы ЖКХ

7 565
#ЖКХ #инициатива
Липчанин хочет простой и понятной системы ЖКХ

Активист указывает на несовершенство действующей практики.

Пользователь сервиса предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес инициативу о создании единой прозрачной системы ЖКХ.

- Во многих регионах одной из проблем является работа ЖКХ. Единое (централизованное) управление ЖКХ позволит составлять правильное планирование, осуществлять прозрачный контроль и выполнять все необходимые функции, оперативно работая в комплексе. Не надо будет искать специалистов (у них всегда будет объем работ), нанимать кого попало для выполнения каких-либо работ, как это обычно бывает на данный момент. Улучшится функциональность ЖКХ, - считает липчанин.

Активист предлагает перевести все ЖКХ и управляющие компании на централизованное управление и организовать РСУ (Ремонтно-строительное управление), где разграничить обязанности на две категории. Первая - это проведение работ по профилактическому ремонту, строительству (замене) отдельных узлов (цех и бригады по ремонту и строительству). Вторая - это поддержание работоспособности (обслуживание), проведение текущих работ (участки с рабочими, проводящими текущее обслуживание и предоставление заявок).

Предложение из Липецкой области поддержали уже 528 пользователей платформы. Если проект до следующего октября соберет еще 99 472 электронных «за», то его рассмотрят на федеральном уровне.
7 565
#ЖКХ #инициатива

Комментарии (7)

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Пока старичок кАбаев

6 минут назад
Сидит в Кремле!, порядка в России не будет .
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Житель

10 минут назад
Чем больше бардака тем больше денег в УК -а учредители все у власти.
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Липчанин

14 минут назад
Пока почти всеми УК правят депутаты не чего из этого не будет. Кто же отдаст лакомый кусок?????????????
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Артамон Заваркин и Ко

17 минут назад
Липчане должны страдать
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житель

30 минут назад
за такие предложения могут и грохнуть.....
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Перестройка

35 минут назад
Пока рулит Единая Россия нежди ничего хорошего.
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Несовершенство

44 минуты назад
Чем несовершеннней, тем совершеннее и проще совершенно быть совершенно совершенным, в этой не совершенной системе не совершенной.
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