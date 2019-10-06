Общество
57 минут назад
Липчанин хочет простой и понятной системы ЖКХ
7 565
Активист указывает на несовершенство действующей практики.
Пользователь сервиса предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес инициативу о создании единой прозрачной системы ЖКХ.
- Во многих регионах одной из проблем является работа ЖКХ. Единое (централизованное) управление ЖКХ позволит составлять правильное планирование, осуществлять прозрачный контроль и выполнять все необходимые функции, оперативно работая в комплексе. Не надо будет искать специалистов (у них всегда будет объем работ), нанимать кого попало для выполнения каких-либо работ, как это обычно бывает на данный момент. Улучшится функциональность ЖКХ, - считает липчанин.
Активист предлагает перевести все ЖКХ и управляющие компании на централизованное управление и организовать РСУ (Ремонтно-строительное управление), где разграничить обязанности на две категории. Первая - это проведение работ по профилактическому ремонту, строительству (замене) отдельных узлов (цех и бригады по ремонту и строительству). Вторая - это поддержание работоспособности (обслуживание), проведение текущих работ (участки с рабочими, проводящими текущее обслуживание и предоставление заявок).
Предложение из Липецкой области поддержали уже 528 пользователей платформы. Если проект до следующего октября соберет еще 99 472 электронных «за», то его рассмотрят на федеральном уровне.
- Во многих регионах одной из проблем является работа ЖКХ. Единое (централизованное) управление ЖКХ позволит составлять правильное планирование, осуществлять прозрачный контроль и выполнять все необходимые функции, оперативно работая в комплексе. Не надо будет искать специалистов (у них всегда будет объем работ), нанимать кого попало для выполнения каких-либо работ, как это обычно бывает на данный момент. Улучшится функциональность ЖКХ, - считает липчанин.
Активист предлагает перевести все ЖКХ и управляющие компании на централизованное управление и организовать РСУ (Ремонтно-строительное управление), где разграничить обязанности на две категории. Первая - это проведение работ по профилактическому ремонту, строительству (замене) отдельных узлов (цех и бригады по ремонту и строительству). Вторая - это поддержание работоспособности (обслуживание), проведение текущих работ (участки с рабочими, проводящими текущее обслуживание и предоставление заявок).
Предложение из Липецкой области поддержали уже 528 пользователей платформы. Если проект до следующего октября соберет еще 99 472 электронных «за», то его рассмотрят на федеральном уровне.
7 565
Пока старичок кАбаев
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Липчанин
Артамон Заваркин и Ко
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Перестройка
Несовершенство