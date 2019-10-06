«Белочка» обошлась липчанину в 200 000 рублей

Мужчина потерял связь с реальностью и жестоко избил своего собутыльника.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор мужчине, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Свою вину липчанин полностью признал и объяснил преступление тем, что не осознавал, кого бьет.



Днем 13 октября 2018 года подсудимый позвонил своему приятелю, с которым они периодически выпивали, и пригласил к себе на отметить день рождения. Его приятель согласился и пришел со своим знакомым. Трое мужчин пили допоздна, хозяин остался спать дома, а его гости разошлись. Около семи утра 14 февраля подсудимый проснулся от дикой головной боли. Оглядевшись, он увидел, что осталась еще одна бутылка водки. Было принято решение опохмелиться. Липчанин быстро нашел себе компанию – он снова пригласил на продолжение банкета своего приятеля, который пил с ним вчера. Тот явился на «лечение» в течение 10 минут. Друзья откупорили бутылку. Внезапно у хозяина дома помутился рассудок. Он заявил, что не знает своего приятеля и принялся выгонять его из дома в приступе белой горячки. Завязалась драка. Хозяин квартиры под действием «белочки» оказался сильнее. Он вытолкал приятеля за порог, переломал ему ребра ножкой от деревянного стула, нанес несколько ударов по животу и голове. Волоком мужчина дотащил «незнакомца» до лифта, бросил в кабину приятеля и отправил лифт на первый этаж. После этого вернулся домой и продолжил пить. Избитого нашли соседи подсудимого и вызвали врачей. Мужчина пришел в себя только в больнице.



Подсудимый раскаялся в преступлении, извинился перед приятелем и выплатил ему 40 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Но избитый мужчина оценил свои нравственные страдания в 500 000 рублей. Суд решил, что потерпевший должен получить 160 000 рублей от своего обидчика. Кроме того, подсудимый получил уголовный срок – 3 года – с аналогичным испытательным. На это время мужчине запретили посещать бары, кафе, рестораны, и иные общественные места, в которых разрешается употребление спиртных напитков.

