В Липецкой области ожидают мокрый снег

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием циклона – местами сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят 3 градуса тепла, что на 4 градуса ниже нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки – ночью в виде снега и мокрого снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, при прояснениях до 4 градусов мороза, днем температура составит от 3 до 8 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью около нуля градусов, днем она составит от 5 до 7 градусов тепла.



7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.



