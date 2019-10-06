25 минут назад
В Липецкой области ожидают мокрый снег
В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием циклона – местами сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят 3 градуса тепла, что на 4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью около нуля градусов, днем она составит от 5 до 7 градусов тепла.
7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.
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04.10.2019 17:04Погода в Липецке
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