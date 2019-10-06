Общество

32 минуты назад

Ночной ливень превратил Липецк в Венецию

7 552
#подтопление #дождь
Ночной ливень превратил Липецк в Венецию

Многострадальная дорога на улице 50 лет НЛМК снова оказалась вся в воде

Многие липецкие после личная оказались в воде. Как мы сообщали, лужа-озеро появилась на Космонавтов у домов №10 и 12. В сообщество GOROD48 прислали фото луж на Космонавтов возле ОЦКНТ.



Липчанка также поделилась видео как она сегодня ехала по дороге на улице 50 лет НЛМК. При этом девушка очень эмоционально комментирует "заплыв".





 Дорогу на 50 лет НЛМК заливает после каждого приличного дождя. 
7 552
#подтопление #дождь

Комментарии (7)

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Обаматрамп-чмо

8 минут назад
Можем повторить!
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гость 1

10 минут назад
Попутчик, дебил зачем ты на каждой ветке это пишешь?Тебе в дурку пора !
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21 век на дворе

12 минут назад
Походу, поганые пиндосы листвы в ливневки накидали или забыли их сделать
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Гость

14 минут назад
Никогда не было и вот опять..
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Виктор

14 минут назад
Без отвода воды нет смысла ремонтировать эту ул она как на Болоте ее подмывает со всех сторон!
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Попутчик

16 минут назад
Я ехал на поезде вместе с Уваркиной и Щербаковым в плацкартном вагоне до Грозного. Видел как они обедали в вагоне-достали из сумки вареные яички, копченую колбасу и картошку
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111

16 минут назад
Когда маршрут "028 обслуживал частник через Манеж было быстро добираться как отдали Мупу 27-мой успевает крюк сделать на 30-тый в то время как №28 едет только на 27 микр
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