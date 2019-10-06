Общество
32 минуты назад
Ночной ливень превратил Липецк в Венецию
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Многострадальная дорога на улице 50 лет НЛМК снова оказалась вся в воде
Многие липецкие после личная оказались в воде. Как мы сообщали, лужа-озеро появилась на Космонавтов у домов №10 и 12. В сообщество GOROD48 прислали фото луж на Космонавтов возле ОЦКНТ.
Липчанка также поделилась видео как она сегодня ехала по дороге на улице 50 лет НЛМК. При этом девушка очень эмоционально комментирует "заплыв".
Дорогу на 50 лет НЛМК заливает после каждого приличного дождя.
Липчанка также поделилась видео как она сегодня ехала по дороге на улице 50 лет НЛМК. При этом девушка очень эмоционально комментирует "заплыв".
Дорогу на 50 лет НЛМК заливает после каждого приличного дождя.
7 552
Обаматрамп-чмо
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21 век на дворе
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