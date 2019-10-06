В России

50 минут назад

В Минэкономразвития признались - экономику России возможно ждет стагнация

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По оценкам ведомства, такой сценарий возможен, если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%

Российская экономика продемонстрирует стагнацию, если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%. Об этом говорится во внесенном в Госдуму вместе с проектом бюджета прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, подготовленном Минэкономразвития, сообщает tass.ru.

"Ключевым риском социально-экономического развития РФ на период до 2024 года является замедление темпов роста мировой экономики (снижение уровня ниже 2%)", - отмечается в документе.

По оценкам Минэкономразвития, текущая макроэкономическая политика позволяет избежать падения ВВП России в реальном выражении, если мировой экономический рост замедлится до 2%, а цены на нефть снизятся до $40 за баррель. Однако, по данным министерства, более значительное снижение темпов роста мировой экономики может стать причиной стагнации экономики РФ.

"Вместе с тем более существенное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, вызванное вхождением в рецессию ключевых мировых экономик (США и стран Евросоюза), может привести к тому, что в год реализации описанного "шокового" события российская экономика продемонстрирует стагнацию (либо снижение темпов роста ВВП в реальном выражении, в зависимости от глубины мировой рецессии)", - говорится в прогнозе.












При этом в Минэкономразвития отметили, что при стабильной ситуации в мировой экономике и отсутствии ухудшений накопленный запас резервов, а также укрепление внешнеэкономических связей с Индией и Китаем "позволят российской экономике достаточно быстро вернуться к росту".

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