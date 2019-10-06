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сегодня, 10:25

Голландии больше нет

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Остались только Нидерланды

Власти Нидерландов решили провести «ребрендинг» и отказаться от названия Голландия. Об этом сообщило издание The Guardian.

По мнению руководства страны, Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и кварталом красных фонарей, в то время как Нидерланды хотят представлять себя как «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем».

Отмечается, что правительство использует удобный и прагматичный подход к названию государства, чтобы стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение «голландской культуры, норм и ценностей».

Теперь название Нидерланды будет активно применяться на предстоящей в 2020 году олимпиаде в Токио, а также на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Сборную команда по футболу также будут называть «командой Нидерландов».

Северная и Южная Голландия — две провинции, находящиеся в Нидерландах. Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии, сообщает iz.ru.

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