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12 минут назад

Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст

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Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву. Поводом стал ее призыв поднять пенсионный возраст, передает Росбалт со ссылкой на «МК».

Садальский обозвал Малышеву «дурой», отметив, что «раньше об этом знали только в семье, теперь знают все».

Ранее Малышева заявила, что люди стали жить на 30-40 лет дольше благодаря последним достижениям медицины. По ее словам, когда женщина выходит на пенсию в 55 лет, то 30-40 лет она проживет не работая. Ведущая предложила решить проблему, увеличив пенсионный возраст до 67 лет.

Сама Малышева утверждает, что свой комментарий на эту тему она сделала три года назад, еще до пенсионной реформы.
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